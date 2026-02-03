新世界上海K11 ELYSEA預租率逾50% 下半年陸續入伙

K11 ELYSEA寫字樓預計今年下半年陸續入伙，目前預租率超過50%。

新世界發展（017）旗下上海大型綜合項目 K11 ELYSEA寫字樓預計今年下半年陸續入伙，目前預租率超過 50%。 上海K11 ELYSEA位於有「東方香榭麗舍」之稱的上海淮海路核心地段，由文化零售、文化藝術空間及寫字樓組成，總建築面積近140萬平方呎，與鄰近的上海K11形成「雙子星」聯動效應。項目的寫字樓部分命名為K11 ATELIER Huaihai，截至今年1月，寫字樓預租率已超過50%。

受惠內地推出多項提振消費政策及長假期帶動，內地K11自去年12月下旬起，人流及銷售額同步增長，日均人流按年增加逾10%，整體銷售額按年大升近20%，其中潮玩IP類別的銷售額按年飆升近44%，而電子產品類別更增長逾一倍。

內地住宅業務方面，「凱旋新世界」在去年以每平方呎約20,253元人民幣的成交價，位列全國榜首。「新世界．天馥」亦在今年1月加推新盤，滿足有意提高居住質素的買家需求。

新世界旗下K11 MUSEA人流按年升近50%。

香港業務方面，受惠於除夕至內地元旦三日連假帶動，新世界旗下K11 MUSEA人流按年升近50%，會員消費錄得按年逾40%增長，其中以國際奢侈品牌及鐘錶珠寶品牌表現最亮眼，按年升幅分別逾40%及80%，旅客最大單筆消費額超過100萬港元。 香港物業銷售方面，截至今年1月29日，「滶晨」開售至今合共售出749伙，佔全數單位逾90%，共套現近130億港元。