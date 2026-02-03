傳OpenAI不滿輝達AI晶片表現 OpenAI CEO：熱愛與輝達合作

路透引述消息人士報道，OpenAI對輝達（Nvidia）部分最新的人工智能（AI）晶片的表現感到不滿，並自去年起積極尋求替代方案，令兩家公司關係變得複雜。OpenAI行政總裁阿特曼（Sam Altman）隨即回應，並稱讚輝達生產世界上最好的AI晶片。 阿特曼在社交媒體發文表示，不明白這些言論從何而來，重申「熱愛與輝達合作，他們生產世界上最好的AI晶片。我們希望成為他們的長期大客戶」。（We love working with Nvidia and they make the best AI chips in the world. We hope to be a gigantic customer for a very long time.）

We love working with NVIDIA and they make the best AI chips in the world. We hope to be a gigantic customer for a very long time.



I don't get where all this insanity is coming from. — Sam Altman (@sama) February 2, 2026

據報OpenAI不滿輝達晶片表現

據路透報道，OpenAI對輝達晶片處理特定類型問題，如軟件開發、人工智能與其他軟件的交互速度感到不滿。消息人士稱，OpenAI需要新型晶片，該晶片最終將滿足其約10%的推理計算需求。 消息稱，OpenAI曾與Cerebras和Groq等初創公司洽談，尋求更快的晶片，但在輝達與Groq達成200億美元的授權協議後，OpenAI的談判就此終止。 知情透露，當OpenAI明確向輝達表明技術的顧慮後，輝達曾接觸Cerebras和Groq等研發SRAM晶片的公司，探討收購事宜，當中Cerebras拒絕收購提議，並於上月宣布與OpenAI達成商業合作。

傳Nvidia放棄投資OpenAI 黃仁勳澄清 早前有外媒引述消息報道，OpenAI與輝達關係破裂，輝達行政總裁黃仁勳近月曾私下向業界夥伴批評，指OpenAI經營方式缺乏紀律，並對OpenAI面臨的來自谷歌和Anthropic等公司的競爭表示擔憂。 據報OpenAI與輝達雙方曾於去年9月宣布簽署戰略合作意向書，當時計劃由輝達投資1,000億美元，但相關計劃已經告吹。不過，黃仁勳最新發表澄清，指公司「一定會」參與OpenAI正在進行的新一輪融資，同時該筆投資很可能將成為公司有史以來最大的一筆投資，惟投資額「不可能達到或接近」1,000億美元。