金價走勢｜金價反彈3% 重上4800美元 收復部分失地

摩根大通私人銀行亞洲宏觀策略主管唐雨旋認為，美國總統特朗普提名「鷹派」的沃什（Kevin Warsh）接任聯儲局主席，不影響黃金所處的政策環境，因沃什不反對減息；又預期各國央行、機構及零售投資者將繼續把黃金視為儲備多元化及風險對沖的重要工具。

摩通私銀認為黃金倉位仍遠未擁擠，將今年目標上調至每盎司6,150美元，波幅區間介乎6,000美元至6,300美元。

德銀分析師Micheal Hsueh表示，維持全年6,000美元目標，金價近日的下挫並不預示其長線趨勢轉變，主要由於各國央行持續儲備黃金等積極因素仍存在，認為投資者儲備黃金的理由不變。

花旗報告則指，若沃什的提名獲得確認，預料聯儲局可保持其政治獨立性，這對金價而言是一個中期利淡因素，又指目前支持金價大幅走高的因素，包括美中緊張關係、兩岸局勢、美國債務擔憂，以及圍繞人工智能（AI）的不確定性等，惟估計有一半在今年不會兌現，或者無法維持超過兩年。