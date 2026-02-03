美銀：AI股繼續主導市場 看好金價前景惟短期走勢仍波動

美銀亞太區股票策略主管、中國研究部聯席主管吳旖出席記者會時表示，人工智慧將繼續主導全球市場，看好人工智能相關的出口產業，如材料、工業股及科技硬件股，以及中國AI相關的自主研發及應用領域，包括半導體、晶片、記憶體等股票。對於傳統消費及房地產板塊，該行則持審慎態度。
吳旖又指，現時MSCI中國指數的市盈率為13倍，高於其12倍的長期均值，料上行空間有限。雖然市場預測MSCI中國每股盈餘增長11至12%，但受反內卷政策、消費補貼和全球AI科技周期的不確定因素影響，相關預測並不能完全作準。該行建議投資者採用槓鈴策略，投資高息國企股提供防守同時，以AI等創新股追求超額收益。
近期金價走勢反覆，該行中國研究部聯席主管、亞太區基礎材料及能源研究部主管趙彥琳表示，美元疲弱、各國央行持續買入黃金等因素仍然可為金價提供支撐。受聯儲局主席換人等因素影響，相信金價短期內會持續波動，惟整體前景仍然樂觀，料基本情境為4,538美元每盎士、全年介乎4000至5500美元每盎士。
就今早市傳「內地擬將調整高新技術企業認定及相關稅收新政」一事，吳旖認為，鑑於內地近年地方政府及土地等稅收收入減少，因此判斷上述政策主要目的為增加稅收，而非再度加強監管。