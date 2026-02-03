美銀：AI股繼續主導市場 看好金價前景惟短期走勢仍波動

美銀亞太區股票策略主管、中國研究部聯席主管吳旖出席記者會時表示，人工智慧將繼續主導全球市場，看好人工智能相關的出口產業，如材料、工業股及科技硬件股，以及中國AI相關的自主研發及應用領域，包括半導體、晶片、記憶體等股票。對於傳統消費及房地產板塊，該行則持審慎態度。

吳旖又指，現時MSCI中國指數的市盈率為13倍，高於其12倍的長期均值，料上行空間有限。雖然市場預測MSCI中國每股盈餘增長11至12%，但受反內卷政策、消費補貼和全球AI科技周期的不確定因素影響，相關預測並不能完全作準。該行建議投資者採用槓鈴策略，投資高息國企股提供防守同時，以AI等創新股追求超額收益。