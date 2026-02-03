華僑銀行料今年樓價反彈5%，租金增長4.5%。

華僑銀行(OCBC)舉行2026年上半年全球經濟展望發布會，華僑銀行香港經濟師姜靜預測，本港今年GDP增長將由去年的3.5%放緩至2.6%，主要受惠於本地利率的下行趨勢、良好的資產市場情緒、強勁的外部需求以及有利的政策環境等因素影響。儘管經濟持續成長，但物價壓力整體會保持溫和，料全年通脹率為1.6%。

另外，該行認為香港減息周期已結束，不會再下調最優惠利率；而港元利率則仍有下行趨勢，料年底一個月及三個月銀行同業拆息分別約為2.6厘及2.75厘。

針對今年聯儲局減息預期，該行持保守態度，料全年僅減息一次，減幅0.25厘。華僑銀行外匯及利率策略主管張淑嫻指出，聯儲局已累積減息多次，利率政策已貼近中性水平，除非勞動力市場明顯回落、及通脹回落至2%目標水平，否則再減息空間有限。適逢聯儲局主席換人，張淑嫻認為即使特朗普選出沃什出任新一任主席，但其貨幣政策仍需經由委員會共同投票，料聯儲局政策獨立性及延續性可以維持。