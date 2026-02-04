傳內地涉貪 新地馮秀炎請辭

新鴻基地產(016)有高層傳涉內地貪腐！新地昨公布，執行董事馮秀炎因健康理由提出請辭，董事局接納其辭任，並即日生效。外電周一引述消息報道指，馮秀炎因涉「中國內地商場營運的腐敗事件」，上周已遭停職。新地未有否認事件，只表示就近日媒體報道提及的有關事項，正進行檢視並會作出適當跟進。 新地表示，已安排合適同事接替馮秀炎的職務，相關工作及日常運作均一切如常。據《路透社》周一引述消息報道指，馮秀炎涉及新地上海環貿IAPM商場的貪污事件，並與商場營銷活動招標、廣告投放與品牌合作有關。

林家強接手大多數職務 有媒體指，新地產執行委員會成員林家強將會接手大多數馮秀炎的職務，但不包括北京及杭州。David Qian則將擔任北京臨時總經理，以協助執董郭基泓並負責北京及杭州的零售租務業務。 年度酬金高逾2千萬 現年63歲的馮秀炎於1991年加入新地，至今35年，並在2022年8月出任公司執董，負責香港、上海、南京、北京及杭州多個主要商場的規劃及管理。其於2024/25財年獲得董事袍金30萬元及其他酬金約2,396萬元。 馮秀炎上一次以新地執董身份出現是去年7月巧明街「三布目」商業項目。另今年1月21日亦曾現身她創辦的商場管理學會第21屆年度會員大會。

新地尋求至少50億貸款 另外，《彭博》引述消息指， 新地正尋求至少50億元貸款，期限為5年，並有可能根據銀行的反應增加貸款額度，目標是在3月底前完成交易。報道指，新地通常每年都會尋求銀團貸款，惟去年因樓市銷售下滑和資產價值下降令融資面臨挑戰，而少有地例外。新地周一大挫4.3%後，昨收報123.1元，升2.8元或2.3%，成交額6.73億元。