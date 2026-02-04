恒生指數升12點　 長和升2%　騰訊跌近4% (更新)

美國三大指數下滑。恒生指數昨日升59點，今早（4日）低開37點，報26,797點。恒指低開後，走勢向下，曾跌逾百點後，回穩曾倒升最多64點，見26,899點後，走勢再轉向下，最多跌241點，曾低見26,593點，之後跌幅再度收窄，半日跌109點，報26,724點。恒指午後初段反覆走勢，之後一度轉升，曾升169點，曾高見27,004點，其後升幅再度收窄，最終升12點，收報26,847點，成交2854.33億元。國指跌4點，報9,048點；科指跌100點，報5,366點。

科技股向下，騰訊（700）跌3.96%，報558元；美團（3690）跌1.13%，報92.15元；阿里巴巴（9988）跌0.93%，報159.5元；京東（9618）跌1.64%，報107.9元；百度（9888）跌2.97%，報137.2元；小米（1810）跌1.85%，報33.96元；快手（1024）跌0.41%，報73.15元。