MPF｜GUM：強積金1月人均賺1.1萬　 亞洲股票基金先拔頭籌升8.7%

強積金顧問公司GUM公布1月份強積金表現，1月份人均賺11,085元。1月「GUM強積金綜合指數」升3.4%，報296.2點；「GUM強積金股票基金指數」升4.8%，報431.1點；「GUM強積金混合資產基金指數」升3.5%，報297.5點；「GUM強積金固定收益基金指數」升0.3%，報133.2點。 GUM強積金股票基金指數1月整體回報升4.8%。其中表現最弱的是「美國股票基金」，僅升1.0%。格陵蘭島問題引發美歐外交及貿易爭端，再度喚起市場的「去美元化」部署。表現最佳的是「亞洲股票基金」，單月升幅達8.7%。

GUM首席投資總監劉嘉鴻表示，新一年強積金開局強勢，亞洲股票基金先拔頭籌，成為1月份回報最好的強積金類別。劉嘉鴻補充，人工智能（AI）發展持續推升記憶體與半導體需求，令中國、台灣等地作為AI供應鏈的成長動能保持強勁，加上市場預期美元轉弱，均吸引資金流入亞洲，最為看好亞洲市場。 GUM強積金混合資產基金指數1月整體回報升3.5%。其中股票成分較高的混合資產基金表現較突出，「混合資產基金（80%至100%股票）」回報最佳，單月升幅達5.1%。回報最落後的是俗稱「懶人基金」「預設投資策略」旗下的「65歲後基金」，僅升0.8%。

GUM強積金固定收益基金指數1月整體回報微升0.3%。環球通脹緩和及美元有下行趨勢，帶動國際債券價格上漲。其中，「環球債券基金」表現最佳，單月升幅1.0%。回報最落後的是「港元債券基金」，受累於美元轉弱拖累，單月跌0.3%。