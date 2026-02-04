摩通私銀：恒指有機會回落2萬5至2萬6區間 中資股建議待回調5%至8%作吸納

恒指方面，馮兆邦料有機會從近期高位約27000點回落5至8%，惟投資者可以考慮在25000至26000點左右趁低吸納。而在整體亞太區股市方面，該行最為看好印度市場，預期今年將明顯跑贏同時有雙位數回報。

馮兆邦表示，目前中資股的盈利上調前景具不確定性，龐大的資本開支已經開始拖累科企利潤，加上如何變現AI、政策不確定性等憂慮，存在投資風險。他又提到，過去3至4個月銀行、保險及石油股等表現良好，可能與投資者已重倉科技股，能夠加倉科技股的增量資金有限，因而轉向其他投資板塊有關。

過去3至4個月大市由銀行、保險及石油股帶動上升，這可能因為投資者已重倉科技股有關，惟他指出銀行股的價值已重估很多，因此看法相對審慎。石油股方面，馮兆邦認為雖然部分油股股息已經跌至5至6%，不過再跌空間不大，甚至有增加派息的可能，加上可作為內資對沖人民幣的工具，建議投資者選擇個別吸納。