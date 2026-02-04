金價走勢｜金價繼續反彈　重上5000美元

摩根大通私人銀行亞洲宏觀策略主管唐雨旋認為，美國總統特朗普提名「鷹派」的沃什（Kevin Warsh）接任聯儲局主席，不影響黃金所處的政策環境，因沃什不反對減息；又預期各國央行、機構及零售投資者將繼續把黃金視為儲備多元化及風險對沖的重要工具。

摩通私銀認為黃金倉位仍遠未擁擠，將今年目標上調至每盎司6,150美元，波幅區間介乎6,000美元至6,300美元。

伊朗局勢再度緊張，美軍在阿拉伯海擊落一架接近「林肯號」航母的伊朗無人機，市場避險情緒回升。現貨金價由5,600美元歷史高位重挫後反彈，金價延續周二反彈勢頭，今日（4日）重上每盎司5,000美元水平。較早時，現貨金報每盎司5,065美元。

德銀分析師Micheal Hsueh表示，維持全年6,000美元目標，金價近日的下挫並不預示其長線趨勢轉變，主要由於各國央行持續儲備黃金等積極因素仍存在，認為投資者儲備黃金的理由不變。

花旗報告則指出，金價在下半年會開始回落，並在2027年進一步下跌，預料明年金價將回落至每盎司4,000美元，但在熊市情境下，金價更可能跌至每盎司3,000美元。

現貨白銀重上88美元

現貨白銀繼續反彈，重上88美元水平。較早時，現貨白銀報每盎司88.2美元。

除了黃金及白銀價格外，其他貴金屬價格亦反彈，現貨鉑金重上至每盎司2,290美元水平；現貨鈀金重上至每盎司1,780美元水平。