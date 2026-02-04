中信里昂風水指數出爐！想馬年投資大豐收 「播種時點」要識揀

中信里昂公布馬年風水指數，指「火馬年」向來變數難料，預料恒生指數料將在首月經歷震盪；待至初夏方可恢復元氣，緩步前行，「若期盼今年獲得豐收，建議適當推遲播種時點，於春夏之間擇機而動更為穩妥」。
春夏之間擇機入市
及至夏季氣運轉旺，天地之間火氣充盈；然而到了7月，自然氣候中火氣過盛，再加之人為刻意擾動，二者交織，恐令運勢陡轉急下。在此期間，唯有順勢而行、敏捷求變且處變不驚，方有望逆勢突圍。
下半年「進兩步，退一步」
下半年走勢恰似一場馬術盛裝舞步表演「進兩步，退一步」。11月雖有明顯推進，然至12月，金氣匯入冬水，寒流通貫天地，終將澆滅火馬之焰。隨後伴隨羊的登場，土金相會，市場於翌年1月迎來最後一波衝刺。至此，火馬之力已在反復震盪中消磨殆盡。儘管如此，中信里昂預期恒指仍可善用全年火運加持之力，以一馬之遙的領先優勢圓滿收官。
屬「金」行業全年前景向好
板塊方面，屬「木」的農業、傢俱、草木及醫藥等，在春夏之氣滋養而勢盛，當為全年最旺，儘管秋季有所下滑，隨著生木之水在冬季奔湧而至，水生木旺，反彈可期。屬「火」的能源、通信、眼鏡與照明行業等，預期表現亮眼，但需警惕年末最後兩個月因水勢過盛而有所削弱。屬「土」的房地產、建材、酒店及各類珠寶行業，全年僅在秋季的某個月內，土會呈現出無可置疑的強勢。至於屬「金」的金融、機械、軍工等，全年前景向好。屬「水」的航運、旅遊、飲料、玩具等，年初和夏末之際獲得些許金氣助力，但整體依然氣衰，只能勉力維持，不易有突破。