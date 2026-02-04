中信里昂風水指數出爐！想馬年投資大豐收 「播種時點」要識揀

中信里昂公布馬年風水指數，指「火馬年」向來變數難料，預料恒生指數料將在首月經歷震盪；待至初夏方可恢復元氣，緩步前行，「若期盼今年獲得豐收，建議適當推遲播種時點，於春夏之間擇機而動更為穩妥」。

春夏之間擇機入市

及至夏季氣運轉旺，天地之間火氣充盈；然而到了7月，自然氣候中火氣過盛，再加之人為刻意擾動，二者交織，恐令運勢陡轉急下。在此期間，唯有順勢而行、敏捷求變且處變不驚，方有望逆勢突圍。