Mastercard料今年簽帳額雙位數增 抽獎獎金加碼至逾500萬

陳一芳指，今年抽獎活動「勁抽驚喜彩蛋」將「加碼」至設4季度及12次每月抽獎，將獎金提升至逾500萬元，獲獎人數增至逾3,600人，頭獎38.8888萬消費回贈。她又指，去年3輪頭獎得獎者消費由1.5萬至14萬不等，有兩位幸運兒重覆中獎，包括有人抽中888元兩次，另一人抽中888元及12.888萬元，而最低消費中獎者以消費約1,000元，獲得3,888元回贈。

Mastercard去年推出「大派上上簽」活動，3輪季度抽獎合共送出1,980份獎品，總值逾400萬元，並帶動整體交易量增10.7%，當中本地增10.4%，跨境實體卡增12%，本地餐飲則增2.7%。Mastercard香港及澳門董事總經理陳一芳表示，今年將會加大抽獎活動，冀進一步推動交投，又預料，Mastercard今年簽帳總額及發卡量有望錄得雙位數增長。

對於今年的雙位數增長動力，陳一芳指主要來自集團會持續推出產品，預料今年會有逾10個產品，當中首月已推出2隻，另外亦受個人及商戶業務持續增長帶動。

內地客在港人均消費下跌

另一方面，Mastercard經濟研究所東北亞高級經濟學家李煒稱，香港消費結構已出現改變，本地服務類消費佔比由2016年的56.7%，增至去年67.3%，非耐用品則由21.7%，降至16.5%；食品支出則由12.6%，減至10.1%。同時，內地訪港旅客的平均消費亦下降，由2013年5,364元，降至2018年4,228元，及至去年再進一步減至2,747元。