黃金地磚消失之謎解開！英皇娛樂酒店：已出售 淨賺9千萬

英皇娛樂酒店公布出售貴金屬，代價約9,970萬元，買家為賀利氏有限公司的全資附屬公司，代價乃由賣方及買方經考慮該貴金屬的市場價格後，經公平磋商並按正常商業條款釐定。集團預期，來自出售事項將確認收益約9,020萬元。

20 年前裝飾 稱沽出可節省保安及保險費

集團指，過去20年來為了於澳門英皇娛樂酒店內的賭場營造奢華輝煌的氛圍以提升品牌形象，集團將多塊金磚鋪滿其酒店大堂地面的主要通道區域，並吸引了大量人流。自終止其博彩業務營運後，集團積極籌劃其他娛樂及休閒設施，以提升整體服務體驗並擴闊收入基礎。鑑於相關區域擬進行翻新及重新布局，該貴金屬原作為酒店室內設計及陳設的一部分，已不再與酒店未來的主題相關。鑑於當前的市場狀況以及該貴金屬的市場價格目前處於高位水平，董事認為出售事項對集團而言為一個良好機會實現和釋放該貴金屬的價值，同時使集團未來能夠節省與該貴金屬相關的保安及保險費用。