風水指數出爐 馬年伺機入市 下半年「進二退一」

中信里昂公布一年一度的馬年風水指數，稱按命理推算，今年恰逢火馬之年，在熾熱如焰的火能量加持下，反而為屬「土雞」的恒生指數帶來吉運。報告指，「火馬年」向來變數難料，預料恒指在首月經歷震盪；待至初夏方可恢復元氣，及至夏季氣運轉旺，下半年走勢恰似一場馬術盛裝舞步表演「進兩步，退一步」。
回望過去4個馬年，3個皆呈平穩增長，中信里昂預計今年亦將延續這一趨勢。
該行指，恒指待至初夏方可恢復元氣，緩步前行；然而到了7月，自然氣候中火氣過盛，再加之人為刻意擾動，二者交織，恐令運勢陡轉急下。在此期間，唯有順勢而行、敏捷求變且處變不驚，方有望逆勢突圍。該行認為，「若期盼今年獲得豐收，建議適當推遲播種時點，於春夏之間擇機而動更為穩妥」。
「春夏之間擇機而動更穩妥」
及至下半年，大市11月雖有明顯推進，然至12月，金氣匯入冬水，寒流通貫天地，終將澆滅火馬之焰。其後伴隨羊的登場，土金相會，市場於翌年1月迎來最後一波衝刺。至此，火馬之力在反覆復震盪中消磨殆盡。儘管如此，中信里昂預期恒指仍可善用全年火運加持之力，以一馬之遙領先優勢圓滿收官。
金融全年向好 地產秋季強勢
板塊方面，屬「木」的農業、家具及醫藥等在春夏最旺，秋季下滑，冬季反彈。屬「火」的能源、通信等預期表現亮眼，但警惕年末最後兩個月有所削弱。屬「土」的房地產、建材、酒店等，全年僅在秋季的某個月內，會呈現出無可置疑的強勢。至於屬「金」的金融、機械、軍工等，全年前景向好。屬「水」的航運、旅遊、飲料、玩具等整體氣衰，只能勉強維持，不易有突破。
中信里昂風水指數蛇年預測的大市走勢只部分命中，該行本來料恒指年初反覆後走高，並在夏秋走穩，年底才衝高；最終恒指去年年初的確反覆，惟之後會持續升至年底。