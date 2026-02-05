風水指數出爐 馬年伺機入市 下半年「進二退一」

中信里昂公布一年一度的馬年風水指數，稱按命理推算，今年恰逢火馬之年，在熾熱如焰的火能量加持下，反而為屬「土雞」的恒生指數帶來吉運。報告指，「火馬年」向來變數難料，預料恒指在首月經歷震盪；待至初夏方可恢復元氣，及至夏季氣運轉旺，下半年走勢恰似一場馬術盛裝舞步表演「進兩步，退一步」。

回望過去4個馬年，3個皆呈平穩增長，中信里昂預計今年亦將延續這一趨勢。

該行指，恒指待至初夏方可恢復元氣，緩步前行；然而到了7月，自然氣候中火氣過盛，再加之人為刻意擾動，二者交織，恐令運勢陡轉急下。在此期間，唯有順勢而行、敏捷求變且處變不驚，方有望逆勢突圍。該行認為，「若期盼今年獲得豐收，建議適當推遲播種時點，於春夏之間擇機而動更為穩妥」。