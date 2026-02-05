恒生指數尾市拗腰升37點　 百勝中國升逾一成(更新)

美國三大指數個別發展。恒生指數連升兩日後，今早（5日）低開219點，報26,627點。恒指低開後，走勢向下，跌幅一度擴大至最多436點，低見26,410點，半日跌340點，報26,506點。恒指午後逐步收復失地，尾市「拗腰」倒升，曾升72點，高見26,919點，最終升37點，收報26,885點，成交3,151.12億元。國指升44點，報9,093點；科指升39點，報5,406點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.09%，報558.5元；美團（3690）升1.79%，報93.8元；阿里巴巴（9988）升0.06%，報159.6元；京東（9618）升0.83%，報108.8元；小米（1810）升2.83%，報34.92元；快手（1024）跌0.21%，報73元。