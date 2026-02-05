Bitcoin｜比特幣跌至7.1萬美元水平 Michael Burry：暴跌或成「死亡螺旋」

比特幣跌至7.1萬美元水平，創下近15個月低位。

比特幣今日（5日）跌至7.1萬美元水平，創下近15個月低位。較早時報71,403美元。據加密貨幣數據平台CoinGlass統計，比特幣投資者在過去24時內，爆倉7.17億美元（約56億港元）。

電影《沽注一擲》（The Big Short）男主角原型，曾預測2008年金融危機的Michael Burry警告，比特幣價格的暴跌可能會加劇成自我強化的「死亡螺旋」，對過去一年囤積比特幣的公司造成損害。

加密貨幣做市商Efficient Frontier業務發展主管Andrew Tu表示，過去一周加密貨幣市場遭受重創，市場情緒目前極度恐慌，如果比特幣無法守住72,000美元，很可能會跌至68,000美元，甚至跌回到2024年的低位。