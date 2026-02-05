金價走勢｜金價未企穩5000美元　跌回4900美元

摩根大通私人銀行亞洲宏觀策略主管唐雨旋認為，美國總統特朗普提名「鷹派」的沃什（Kevin Warsh）接任聯儲局主席，不影響黃金所處的政策環境，因沃什不反對減息；又預期各國央行、機構及零售投資者將繼續把黃金視為儲備多元化及風險對沖的重要工具。

摩通私銀認為黃金倉位仍遠未擁擠，將今年目標上調至每盎司6,150美元，波幅區間介乎6,000美元至6,300美元。

美國總統特朗普接受外媒訪問時表示，其提名美聯儲主席人選沃什（Kevin Warsh）若曾表達加息意願，就不會得到提名，稱聯儲局將再次減息。特朗普此番言論並未能支持貴金屬價格。

現貨金價由5,600美元歷史高位重挫後反彈，金價今日（5日）未能延續反彈勢頭，曾跌至每盎司4,790美元水平，其後跌幅收窄至4,900美元水平。較早時，現貨金報每盎司4,912美元。

德銀分析師Micheal Hsueh表示，維持全年6,000美元目標，金價近日的下挫並不預示其長線趨勢轉變，主要由於各國央行持續儲備黃金等積極因素仍存在，認為投資者儲備黃金的理由不變。

花旗報告則指出，金價在下半年會開始回落，並在2027年進一步下跌，預料明年金價將回落至每盎司4,000美元，但在熊市情境下，金價更可能跌至每盎司3,000美元。

現貨白銀跌回79美元

現貨白銀曾一度暴跌逾一成，抹走前兩日的升幅，跌回79美元水平。較早時，現貨白銀報每盎司79.55美元。