信銀：恒指今年目標最高上望29800點 料首季金價維持4000至5200美元水平

中信銀行(國際)發表今年首季經濟及投資展望，該行個人及商務銀行業務投資主管張浩恩預計，恒指今年目標介乎21000點至29800點，其中需要留意央行貨幣政策轉變、聯儲局新主席上台、美國債務風險、以及AI議題對特定行業的影響，建議留意資訊科技、電訊、中資金融及香港銀行股。
美股方面，張浩恩認為AI板塊並非泡沫，不過鑑於其高負債水平及估值過高的疑慮持續，應避免過度集中於相關股份，可關注估值相對合理或具防禦性的板塊，如金融、能源、公用事業及醫療保健等。而過去一年亞太科技股大幅跑贏美國科技股，但亞洲個別股市或有潛在的調整風險，可分散投資至防守性較強的亞洲高息股。
金價方面，該行維持金價首季4000至5200美元每盎司的預測，料短金價波動受聯儲局新主席上台所影響，市場或會重新審視黃金作為避險工具的作用，
料今年本港經濟增速放緩
中信銀行(國際)首席經濟師丁孟預計，本港今年經濟增速或稍微放緩至2.6%左右，私人住宅市場已逐漸企穩，惟樓價尚未具備大幅反彈的基礎，預計後續樓價溫和上升，全年升幅在5%以內，住宅租金料升3%。就業市場方面，丁孟認為本港勞工市場相對穩健，惟建造業、零售和餐飲業等勞動力密集型行業就業壓力仍大。
另外，丁孟認為目前利率3.5%到3.75%至中性利率仍有減息空間，預測聯儲局全年減息兩次，其中6月首次減息機率較高，同時不排除在特朗普的影響下，超越經濟基本面情景減息三次。