信銀：恒指今年目標最高上望29800點 料首季金價維持4000至5200美元水平

中信銀行(國際)發表今年首季經濟及投資展望，該行個人及商務銀行業務投資主管張浩恩預計，恒指今年目標介乎21000點至29800點，其中需要留意央行貨幣政策轉變、聯儲局新主席上台、美國債務風險、以及AI議題對特定行業的影響，建議留意資訊科技、電訊、中資金融及香港銀行股。

美股方面，張浩恩認為AI板塊並非泡沫，不過鑑於其高負債水平及估值過高的疑慮持續，應避免過度集中於相關股份，可關注估值相對合理或具防禦性的板塊，如金融、能源、公用事業及醫療保健等。而過去一年亞太科技股大幅跑贏美國科技股，但亞洲個別股市或有潛在的調整風險，可分散投資至防守性較強的亞洲高息股。