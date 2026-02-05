「置易付」擴展至二手住宅物業買賣 2月28日起生效

香港金融管理局及香港銀行公會今日(2月5日)聯同香港律師會及地產代理監管局公布，「置易付」物業交易支付安排將由2026年2月28日起，擴展至香港的二手住宅物業買賣。這項安排亦得到消費者委員會的支持。

在「置易付」安排下，買方的按揭貸款款項會透過銀行之間的電子支付系統轉帳至賣方銀行，賣方最快可於成交當日收到出售物業的收益。相較於傳統支付方式，款項須經雙方律師的銀行戶口以支票進行交收，「置易付」是更快更安全的選擇。如有意採用「置易付」，買賣雙方可通知其地產代理在臨時買賣合約加入相關條款。