「置易付」擴展至二手住宅物業買賣 2月28日起生效

香港金融管理局及香港銀行公會今日(2月5日)聯同香港律師會及地產代理監管局公布，「置易付」物業交易支付安排將由2026年2月28日起，擴展至香港的二手住宅物業買賣。這項安排亦得到消費者委員會的支持。
在「置易付」安排下，買方的按揭貸款款項會透過銀行之間的電子支付系統轉帳至賣方銀行，賣方最快可於成交當日收到出售物業的收益。相較於傳統支付方式，款項須經雙方律師的銀行戶口以支票進行交收，「置易付」是更快更安全的選擇。如有意採用「置易付」，買賣雙方可通知其地產代理在臨時買賣合約加入相關條款。
銀行公會已發布小冊子，介紹「置易付」二手住宅物業買賣交易下的支付安排。市民亦可向按揭銀行、地產代理和律師查詢有關詳情。
中銀及滙豐歡迎方案實行
中銀香港個人金融產品部副總經理劉寶萍表示，自2022年推出住宅物業轉按交易「置易付」電子支付方案以來，一直廣受該行客戶認可，至2025年年末，逾七成半的轉按交易均選用「置易付」。中銀香港對「置易付」的適用範圍將擴展至二手住宅物業買賣表示歡迎，認為此舉不僅保障客戶的按揭款項安全，同時提升按揭流程效率，有助推動按揭業務數碼化。
滙豐發言人表示，支持將「置易付」這項物業交易支付安排擴展至二手市場。認為方案能以更高的速度、安全性及便利性提升交易流程，同時協助客戶應對突如其來的付款挑戰。這與滙豐致力於透過數碼創新及全面服務，支持客戶實現置業目標的承諾一致。集團期待與合作夥伴攜手，確保這項新安排順利推行。