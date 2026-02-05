三新股明日掛牌 卓正醫療跑出一手最多賺1707.5元 中籤率1%

明日有三隻新股掛牌，分別為內地私立醫療服務機構卓正醫療(2677)、內地豬肉龍頭企業牧原股份(2714)、以及PCB專用生產設備解決方案服務商大族數控(3200)。綜合三大暗盤場，三隻新股全部高收。 卓正醫療升近5成 中籤率1% 其中卓正醫療於輝立收報88.8元，較招股價升28.9元或48.2%，未計手續費，一手50股帳面賺1,445元。富途收報94.05元，較招股價升34.15元或57%，未計手續費，一手50股帳面賺1707.5元。耀才收報89.85元，較招股價升29.95元或50%，未計手續費，一手50股帳面賺1497.5元。

根據其最新公布的招股結果，卓正醫療每股以59.9元定價，所得款項淨額約2.09億元。公開發售部分獲超額認購2729.73倍，認購一手50股，中籤率1%。 牧原股份一手最多賺200元 中籤率100% 牧原股份於輝立收報41元，較招股價升2元或5.13%，未計手續費，一手100股帳面賺200元。富途收報39.74元，較招股價升0.74元或1.9%，未計手續費，一手100股帳面賺74元。耀才收報40.02元，較招股價升1.02元或2.62%，未計手續費，一手100股帳面賺102元。 根據其最新公布的招股結果，牧原股份每股以39元定價，所得款項淨額約104.7億元。公開發售部分獲超額認購4.88倍，認購一手100股，中籤率100%。