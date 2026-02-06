近半年最多！ 騰訊盈富吸資百億 北水爆買250億

港股連升3日，雖然累計只有110點進帳，但內地投資者信心已大增，昨滬深港股通合共淨買額高達249.78億元，為近半年來最高，當中單計騰訊控股(700)及盈富基金(2800)分別淨買額55.78億元及45.76億元，已合共佔101.54億元或四成吸資額。大行對今年看法持續樂觀，中信銀行(國際)預料恒指今年高位在29,800點。
恒生指數昨收報26,885點，升37點或0.1%，主板成交額3,151億元。除騰訊及盈富外，阿里巴巴(9988)昨亦吸資15.53億元，中國人壽(2628)單計上海已有12.39億元吸資。
信銀國際料恒指高見29800
中信銀行(國際)個人及商務銀行業務投資主管張浩恩預計，恒指今年目標介乎21,000點至29,800點，要留意各國央行貨幣政策轉變、聯儲局新主席上台、美國債務風險、以及AI議題對特定行業的影響，建議留意資訊科技、電訊、中資金融及香港銀行股。他補充指，AI板塊並非泡沫，不過鑑於其高負債水平及估值過高的疑慮持續，應避免過度集中持倉，可關注估值相對合理或具防禦性板塊如金融、能源、公用事業及醫療保健等。
金價方面，該行維持金價首季每安士4,000至5,200美元的預測，料短金價波動受聯儲局新主席上台所影響，市場或會重新審視黃金作為避險工具的作用。另外，該行首席經濟師丁孟預計，樓價尚未具備大幅反彈的基礎，預計後續樓價溫和上升，全年升幅在5%以內，住宅租金料升3%。
百度預告今年破天荒首次派息
個別股份方面，百度集團(9888)昨公布董事會已批准一項新的50億美元股份回購計劃，有效期至2028年底。另外，集團亦宣布今年將派息，以進一步提升股東回報，勢成集團2021年上市以來，第一次派發股息。集團指，擬建立清晰、平衡政策框架，使股東回報與公司持續策略性增長一致。百度股價昨報捷，全日升2.7%，報140.9元。