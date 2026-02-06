近半年最多！ 騰訊盈富吸資百億 北水爆買250億

港股連升3日，雖然累計只有110點進帳，但內地投資者信心已大增，昨滬深港股通合共淨買額高達249.78億元，為近半年來最高，當中單計騰訊控股(700)及盈富基金(2800)分別淨買額55.78億元及45.76億元，已合共佔101.54億元或四成吸資額。大行對今年看法持續樂觀，中信銀行(國際)預料恒指今年高位在29,800點。

恒生指數昨收報26,885點，升37點或0.1%，主板成交額3,151億元。除騰訊及盈富外，阿里巴巴(9988)昨亦吸資15.53億元，中國人壽(2628)單計上海已有12.39億元吸資。

信銀國際料恒指高見29800