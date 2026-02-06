恒生指數跌325點　 蔚來逆市升近7%(更新)

美國職位空缺急降，下降38.6萬個，降至654.2萬個，為2020年9月以來最低，美國三大指數向下。恒生指數連升3日後，今早（6日）裂口低開530點，報26,354點。恒指低開後，一度跌590點，低見26,295點，隨後跌幅開始緩和，半日跌304點，報26,580點。恒指午後維持走弱，續跌逾300點，最終跌325點，收報26,559點，成交縮至2478.65億元。國指跌61點，報9,031點；科指跌59點，報5,346點。

科技股向下，騰訊（700）跌1.97%，報547.5元；美團（3690）跌2.56%，報91.4元；阿里巴巴（9988）跌2.88%，報155元；京東（9618）跌1.75 %，報106.9元；百度（9888）跌2.2%，報137.8元；小米（1810）升0.75%，報35.18元；快手（1024）跌2.4%，報71.25元。