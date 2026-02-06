FM財自 | 一個策略應對美股港股金銀

三大指數重挫，美股昨晚不再是漲跌互見了，而是三大指數齊挫，道指下跌592點；標指跌1.23%；納指100跌342點，納指連跌第三天，而道指周二（0203）才升破歷史高49653，標指上次破歷史高出現在上周三（0128），而NDX的歷史高早在去年10月底出現，一直未有再破歷史高。 美股三大指數在見歷史高位次序上的排列上，和2022年一樣，納指最早見歷史高，之後到標指，最後是道指，但今年這回合，比對2022年延長得更久，相隔日子也拉長，早在去年底筆者預測1月初美股或會有見頂逆轉的風險，參考情況像2022年1月初般，然而今年延後了一個月至2月初才明顯，遲來的正義。

納指100NDX周三更加跌破重要支撐水平25000點，造成昨晚再挫，今天盤後期貨再跌一段，之後彈。 金銀後市仍是逢高做空 港股方面連續3天從低位V彈倒升少少收市，若收市前或夜期時段沽，隔天又可低開幾百點平倉，昨天（0205）恒指倒升收高，再次逼近27000，今天又是低開500點後反彈，中午完稿前跟隨納指期貨及A股回升而收窄跌幅。 港股今天的情況不再是只跌科指，而是之前強勢的金融股也回跌，板塊輪動有些接近美股，不論今天是否會又出現V彈，恒指一天未收復27200之上，皆是偏淡。