金價走勢｜金價仍未企穩　曾跌穿4700美元　銀價一度低見64美元

金價今早延續跌勢，曾跌穿每盎司4,700美元水平。(資料圖片)

德銀分析師Micheal Hsueh表示，維持全年6,000美元目標，金價近日的下挫並不預示其長線趨勢轉變，主要由於各國央行持續儲備黃金等積極因素仍存在，認為投資者儲備黃金的理由不變。

資產管理公司Pimco認為黃金長期上升趨勢不變，大宗商品投資組合管理團隊負責人Greg Sharenow表示，世界秩序的變化和通貨膨脹仍然是兩大驅動因素。

現貨金價由5,600美元歷史高位重挫後反彈，金價今早（6日）延續跌勢，曾跌穿每盎司4,700美元水平，其後跌幅收窄，重回至4,800美元水平。較早時，現貨金報每盎司4,852美元。

花旗報告則指出，金價在下半年會開始回落，並在2027年進一步下跌，預料明年金價將回落至每盎司4,000美元，但在熊市情境下，金價更可能跌至每盎司3,000美元。

現貨白銀跌回73美元

現貨白銀保持周四跌勢，亞洲市早段曾一度暴跌至每盎司64美元，抹走上月所有的升幅，跌回73美元水平。較早時，現貨白銀報每盎司73.06美元。

除了黃金及白銀價格外，其他貴金屬價格亦下滑，現貨鉑金跌至每盎司1,970美元水平；現貨鈀金跌至每盎司1,630美元水平。