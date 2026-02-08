送「韓元」變送「比特幣」 南韓交易Bithumb擺烏龍 誤發440億美元比特幣

南韓加密貨幣交易所Bithumb周六(7日)公布，稱因內部操作失誤，公司於一場促銷活動中誤將價值逾440億美元比特幣發放給用戶，事件引發平台內恐慌性拋售比特幣，其價格一度在短時間內暴跌17%。Bithumb對事件致歉，並表示已追回誤發的62萬枚比特幣中的99.7%。

根據外媒報道，促銷活動原定向每位獲獎用戶發放約2,000韓元(約1.37美元)的小額現金獎勵，不過相關員工在輸入時誤將貨幣單位設為比特幣。該失誤導致62萬枚比特幣在當晚7點被發放給了695名用戶，其中有240名用戶收到「獎勵」後立即沽貨。