送「韓元」變送「比特幣」 南韓交易Bithumb擺烏龍 誤發440億美元比特幣

南韓加密貨幣交易所Bithumb周六(7日)公布，稱因內部操作失誤，公司於一場促銷活動中誤將價值逾440億美元比特幣發放給用戶，事件引發平台內恐慌性拋售比特幣，其價格一度在短時間內暴跌17%。Bithumb對事件致歉，並表示已追回誤發的62萬枚比特幣中的99.7%。
根據外媒報道，促銷活動原定向每位獲獎用戶發放約2,000韓元(約1.37美元)的小額現金獎勵，不過相關員工在輸入時誤將貨幣單位設為比特幣。該失誤導致62萬枚比特幣在當晚7點被發放給了695名用戶，其中有240名用戶收到「獎勵」後立即沽貨。
Bithumb表示，公司在錯誤發放發生後35分鐘內，已對所有受影響用戶限制交易與提領功能，目前已追回總數99.7%的比特幣。而被拋售的比特幣共有1788枚，目前仍有125個比特幣仍未追回。針對因「恐慌性拋售」而蒙受損失的客戶，Bithumb宣布公司將補足其全額差價，並額外發放10%補償金。
Bithumb強調，事件與外部駭客入侵或網絡安全漏洞無關，系統安全與用戶資產管理並未出現任何問題。目前南韓金融監督院(FSS)已經介入事件，該監管機構表示，若在後續審查中發現違法行為，將會啟動正式調查。