公司訪問｜本地化策略奏效！Jollibee港人客群超七成 逆市擴張業務雙位數增

菲律賓快餐巨頭快樂蜂(Jollibee)於1996年在中環開設第一家香港分店，至今即將30週年，近年品牌在港持續擴張並吸納港人客群，以「啖啖快樂」為口號，希望從品牌理念入手，向高壓生活的港人傳播正能量。快樂蜂香港總經理林璐莎透露，過往以在港外傭為主的經營策略，隨著集團積極進行改革，已經成功實現本地化，現時生意額有超過7成來自於本地港人客群，當中不乏中學生等年輕世代。而集團香港業務亦在過去兩年按年錄得雙位數的百分比增長。 六成生意來自炸雞 推港獨有餐單

面對近年飲食業寒冬，Jollibee卻能夠逆勢而上，林璐莎認為功勞在集團對品質的堅持，作為炸雞名店，Jollibee目前六成銷售均來自於品牌皇牌炸雞，為了確保食物質素，每道菜式均設有嚴格烹調指引，同時前線員工亦人均配備溫度計，以隨時檢查食品溫度。在多重嚴格把關下，大部分分店在第三方食物及衛生監控的突擊抽查當中都獲最得高A級的評分，表現令人鼓舞。 為了應對港人複雜多變的口味，Jollibee持續推出創新產品，現時每季均會推出1至2款新產品，今年首季將推出水牛城蜂脆辣雞堡及士多啤梨芝士批。而在新產品當中，不乏本地化的香港獨有餐單，如蜂脆雞堡、青檸茶梳打等，其中後者不單在香港大受好評，甚至吸引不少外地人慕名而來。另外，針對香港急速的生活節奏，Jollibee亦將原有經典產品改良為咸牛肉蛋漢堡包，牛角包三文治等菜式，以適應港人「早餐不堂食」的特點。據了解，多款為香港市場度身設計的多款產品令集團營業額按年增10%。

尖沙咀中環門店翻新 業務即倍升 除了在菜單上推陳出新，Jollibee在店舖設計上也花了不少心思。近年集團積極進行店舖翻新，希望為顧客打造更舒適、更具活力的用餐空間 。新設計不單在用色上更為活潑，同時亦對座位進行大改進，除了採用舒適卡座及高身吧枱等設計外，更為座位引入充電插位，以方便顧客。據了解，如尖沙咀、中環等門店在進行翻新重開後，業務均錄得一至兩倍增長。 雖然目前香港只有23間門店，其中直營店佔15間，加盟店8間，在集團全球業務當中佔比不高，惟林璐莎表示，香港作為華人市場唯一據點，很多本土策略均從香港出發，並最終影響集團華人市場方向。

展望未來，她表示集團會加強數碼化營運，除了引入自助點餐機、採用大數據監控，加強後台系統連繫外，集團今年亦會加強市場推廣，並以會員獎勵計劃作為重點，透過數碼化升級及手機下單功能優化點餐流程，提升顧客體驗。受北上消費、租金高昂、人力與食材成本持續攀升等因素影響，香港餐飲業近年面臨龐大經營壓力，不過Jollibee會繼續「逆市」擴張。據了解，現時加拿分道及銅鑼灣京都廣場新店已經開幕，全年目標再加開5至6間分店。

以「快樂」思維管理 凝聚員工