高市行情！大選推日股 攀史上高峰 料未升夠

日本首相高市早苗豪賭成功，其率領的執政聯盟在眾議院選舉中大勝，觸發日經225指數再飆升至歷史新高，更創下史上第五大單日漲幅，惟日圓則走貶。摩根大通指，預期日本政治局勢更穩定，對「高市經濟學」的預期亦增大，因此將今年底日經225指數的目標價上調，由60,000點，升至61,000點。

日經225指數昨曾高見57,337點的史上高位，最多曾彈逾3千點或5.7%，收市則報56,363點，升2,110點或3.9%。

摩通看61000 下跌風險有限

摩通認為，高市早苗的利好大部分已被市場消化，不過市場大幅下跌風險有限。另外，該行對人工智能(AI)及軟件類股份的波動擔憂仍在，但卻可支撐公司的治理改革。