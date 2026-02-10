高市行情！大選推日股 攀史上高峰 料未升夠

日本首相高市早苗豪賭成功，其率領的執政聯盟在眾議院選舉中大勝，觸發日經225指數再飆升至歷史新高，更創下史上第五大單日漲幅，惟日圓則走貶。摩根大通指，預期日本政治局勢更穩定，對「高市經濟學」的預期亦增大，因此將今年底日經225指數的目標價上調，由60,000點，升至61,000點。
日經225指數昨曾高見57,337點的史上高位，最多曾彈逾3千點或5.7%，收市則報56,363點，升2,110點或3.9%。
摩通看61000 下跌風險有限
摩通認為，高市早苗的利好大部分已被市場消化，不過市場大幅下跌風險有限。另外，該行對人工智能(AI)及軟件類股份的波動擔憂仍在，但卻可支撐公司的治理改革。
景順亞太區環球市場策略師趙耀庭亦表示，高市政府的大勝為其帶來極強的立法權限，包括重新制訂之前遭參議院否決的法案，以及推進憲法相關議程，亦大減反對派干擾施政的風險。他認為，選舉結果對日本股市明顯利好，特別是國防及經濟安全相關板塊。不過他亦指，隨著日本落實更積極財政開支以推動經濟再通脹，長期日本國債孳息率或面臨上行壓力，財政及通脹風險亦可能上升。
日圓走貶 大市料觸干預水平
日股大升，日圓命運則迥異。瑞穗證券認為，今次高市早苗的勝利或令日圓進一步走疲至160至165兌一美元，惟一旦匯率低至160水平，日本當局或會出手干預。花旗亦指，日圓跌至160關口之際，當局會出手干預，並推升匯率重上155水平。
日圓昨走弱，昨一度低見157.68兌一美元，兌港元則在5算水平上落，低見每百日圓兌4.9559港元。
港股重越二萬七 北水走資
亞洲股市氣氛普遍亦受日股帶動造好，恒生指數昨收報27,027點，大升467點或1.8%，重越二萬七。主板成交額昨錄2,551億元，不過北水終止連續7日吸資，昨錄18.86億元淨流出。泡泡瑪特(9992)旗下Labubu去年銷量逾1億隻，股價昨大升5.8%，為表現第二佳藍籌。