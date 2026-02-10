特朗普：沃什若履職聯儲局主席　美國經濟可增長15%

美國總統特朗普在接受霍士商業（Fox Business）訪問時稱，其提名的聯儲局主席人選沃什（Kevin Warsh），若履行職責（does the job that he’s capable），美國經濟增長率可望達到15%。 特朗普表示，美國經濟可以增長15%，甚至還會更高。彭博報道指，這個目標極為樂觀，但亦反映沃什一旦成為主席，將面臨壓力。 目前尚不清楚特朗普指的是年增速還是其他指標。美國今年經濟預計將增長2.4%，過去五十年的平均年增長率約為2.8%。自1950年代以來，美國GDP增長率超過15%的情況亦屈指可數，包括2020年第三季度，但當時為企業在疫情關閉後重新開業。

特朗普亦指及，沃什是他在首個總統任期，遴選聯儲局主席時的第二人選，並強調最後選擇了鮑威爾是一個錯誤。 不過，沃什在參議院確認程序可能遇到阻力。共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）曾揚言，只要特朗普政府繼續透過司法部調查鮑威爾，將阻止任何聯儲局人事任命。特朗普則表示，他與蒂利斯鬥爭已久，並不擔心其阻撓。 3月議息逾八成按兵不動 市場預期聯儲局在下月的議息會議，按兵不動機會率逾八成。據CME數據顯示，聯儲局3月減息25個基點的機會率為17.7%，維持利率不變的機會率為82.3%。