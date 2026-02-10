金價走勢｜金價反彈兩日後放緩　徘徊5000美元

資產管理公司Pimco認為黃金長期上升趨勢不變，大宗商品投資組合管理團隊負責人Greg Sharenow表示，世界秩序的變化和通貨膨脹仍然是兩大驅動因素。

美國財長貝森特（Scott Bessent）在周日（8日）受訪時稱，上周黃金市場劇烈波動，是因中國投資者造成。中國央行1月繼續增持黃金儲備，將本輪增持黃金周期延續至第15個月。

金價連續反彈兩日後，今日（10日）升勢放緩。金價今早曾一度回落至5,000美元以下水平，其後重回每盎司5,000美元水平。較早時，現貨金報每盎司5,031美元。

德銀分析師Micheal Hsueh表示，維持全年6,000美元目標，金價近日的下挫並不預示其長線趨勢轉變，主要由於各國央行持續儲備黃金等積極因素仍存在，認為投資者儲備黃金的理由不變。

花旗報告則指出，金價在下半年會開始回落，並在2027年進一步下跌，預料明年金價將回落至每盎司4,000美元，但在熊市情境下，金價更可能跌至每盎司3,000美元。

現貨白銀回落至81美元

現貨白銀反彈兩日後，今日紐約交易時段曾重上每盎司84美元，其後升勢放緩，回落至81美元水平。較早時，現貨白銀報每盎司81.25美元。