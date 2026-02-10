百度蘿蔔快跑與Uber深化戰略合作，下月杜拜推全無人駕駛服務。

百度(9888)旗下無人駕駛出行服務平台蘿蔔快跑(Apollo Go)與Uber共同宣布，雙方將進一步深化戰略合作，計劃於2026年3月在阿聯酋杜拜正式推出全無人駕駛出行服務，為杜拜首次迎來全無人駕駛出行服務。蘿蔔快跑的無人駕駛車輛將透過Uber應用程式在朱美拉(Jumeirah)地區的特定地點提供服務，並且將根據營運情況及監管審批情況擴大部署範圍。 在服務區域內，當乘客預訂Uber Comfort或UberX服務，或在Uber應用程式中選擇「自動駕駛」選項時，均有機會匹配到蘿蔔快跑車輛。車隊管理將由第三方運營商New Horizon負責。

百度副總裁、智能駕駛事業群組海外事業部總經理楊楠表示，透過Uber平台將無人駕駛出行服務蘿蔔快跑引入迪拜，標誌著公司正朝著「在全球提供安全、高效且便捷的無人駕駛出行服務」的一使命上，邁出了關鍵的一步。 Uber全球自動駕駛業務負責人Sarfraz Maredia表示，很高興能與百度合作，集團將在世界各大主要城市擴大消費者對自動駕駛技術的觸及度。」 與此同時，蘿蔔快跑的全球生態網絡已延伸至歐洲，構建起橫跨歐亞的智慧出行網絡：通過與Uber、Lyft達成深度合作，率先將於2026年在英國開啟無人駕駛測試及出行服務，助力倫敦構建更加數字化、綠色化的未來交通體系；通過與瑞士郵政巴士(PostBus)達成戰略合作，在瑞士東部三州啟動測試，推出定制化自動駕駛服務AmiGo，精準填補當地公共交通網絡空白。

截至2025年10月底，蘿蔔快跑自動駕駛總里程已超過2.4億公里，其中全無人駕駛里程已突破1.4億公里，服務覆蓋全球22座城市，全球累計服務單量超過1,700萬單。