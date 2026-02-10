財庫局：本港單一家族辦公室數量增至3384間 創造126億港元貢獻

投資推廣署委託市場機構完成的最新《香港家族辦公室市場研究》今日出爐，結果顯示截至去年底，香港單一家辦數目已達到3,384間，較2023年底的2,703間增加681間，短短兩年間增長超過25%。
財經事務及庫務局局長許正宇表示，增速不僅反映全球富裕家族對香港的持續信心，更印證政府在2023年公布的《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》在稅務優惠、人才引進、投資便利及生態建設等多方面已取得顯著成效。
他指出，從經濟貢獻看，單一家辦每年單是營運開支就為本地帶來約126億港元貢獻，直接創造超過10,000個全職專業崗位，涵蓋財務顧問、法律及會計等多個高增值領域。若再計入多家族辦公室及周邊專業服務機構，整體經濟拉動效應更為可觀。這些開支不僅支撐高端就業，還帶動辦公樓宇、專業服務、慈善活動等多個環節的消費與投資，形成良性循環。
許正宇又提到，「新資本投資者入境計劃」推出以來已接獲超過3,000宗申請，若全數獲批，預計可為香港帶來逾900億港元投資，為更多家族辦公室及高端人才來港提供清晰路徑。另外，政府計劃於今年上半年提交立法建議，擴大基金及單一家辦優惠稅制的合資格投資範圍，涵蓋貴金屬、貸款、私募債權及數字資產等。許正宇表示有充分信心達成《2025年施政報告》訂下的目標：在2026至2028年底前再協助逾220間家族辦公室來港落戶或擴展業務。