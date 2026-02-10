財庫局：本港單一家族辦公室數量增至3384間 創造126億港元貢獻

投資推廣署委託市場機構完成的最新《香港家族辦公室市場研究》今日出爐，結果顯示截至去年底，香港單一家辦數目已達到3,384間，較2023年底的2,703間增加681間，短短兩年間增長超過25%。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，增速不僅反映全球富裕家族對香港的持續信心，更印證政府在2023年公布的《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》在稅務優惠、人才引進、投資便利及生態建設等多方面已取得顯著成效。

他指出，從經濟貢獻看，單一家辦每年單是營運開支就為本地帶來約126億港元貢獻，直接創造超過10,000個全職專業崗位，涵蓋財務顧問、法律及會計等多個高增值領域。若再計入多家族辦公室及周邊專業服務機構，整體經濟拉動效應更為可觀。這些開支不僅支撐高端就業，還帶動辦公樓宇、專業服務、慈善活動等多個環節的消費與投資，形成良性循環。