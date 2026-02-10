熱門搜尋:
出版：2026-Feb-10 17:29
更新：2026-Feb-10 17:29

電訊盈科去年虧損收窄至2.53億 末期息每股28.48仙

電訊盈科公布截至去年12月底止年度業績。

電訊盈科(008)公布截至去年12月底止年度業績，期內虧損由3億收窄至2.53億；收益402.52億元，按年升7.18%。EBITDA132.9億元，按年增3%。每股末期息每股28.48仙，全年派共派38.25仙。

其中香港電訊(6823)收益按年增5%至365.53億元，EBITDA錄142.34億元，按年增3.6%。純利升4.3%至52.86億元。每股合訂單位基本盈利為69.76仙，每單位末期分派47.97仙。全年分派81.77。

受Viu視像串流服務的穩健表現所帶動，公司OTT業務收益同樣按年增5%至25.79億元。電訊盈科表示，受惠於訂購用戶持續增長，以及在多個市場推行以高端訂購計劃為核心的針對性定價策略，Viu的訂購業務表現尤為強勁，收益顯著上升13%。惟審慎的企業廣告投放開支導致廣告收益較為疲弱，抵銷部分增長。

免費電視及相關業務收益為港幣10.34億元，按年下跌2%。公司表示，儘管香港零售環境持續疲弱，廣告收益仍保持穩定。另一方面，集團由於期內專注於個人演唱會，截至去年12月底止年度的EBITDA回落至港幣1.53億元，邊際利潤為百分之十五。集團已規劃於2026年舉辦一系列精彩的團體演唱會，加上更龐大的藝人陣容注入全新動力，預計免費電視及相關業務的財務表現於來年將會回升。

其他業務主要包括餘下的企業方案業務及企業支援服務。其他業務收益由去年8.03億元增長至19.45億元。

