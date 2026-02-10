Bitcoin｜比特幣跌穿7萬美元 美聯儲理事：特朗普引發加密貨幣熱潮或正消退

知名投資理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者清崎（Robert Kiyosaki）於社交媒體發文指，如果只能選擇一種資產，則會選擇比特幣。清崎指，比特幣的設計上限是2100萬枚，當全數比特幣挖完後，就無法再增加新的比特幣，從而導致比特幣的價格不斷上漲。

比特幣昨日（9日）經歷重挫後，今日（10日）曾出現反彈，重上7萬美元水平，隨後升轉跌，跌穿7萬關口，跌至6.9萬美元水平。較早時報69,028美元。據加密貨幣數據平台CoinGlass統計，比特幣投資者在過去24時內，爆倉2.49億美元（約19億港元）。

研究機構10X Research指出，比特幣接下來可能出現短暫的逆勢反彈或盤整，但今年夏季仍可能再創低點。該機構研究主管Markus Thielen預料，比特幣最低可能下探至5萬美元，甚至落在4至5萬美元的水平。

Pivotus Partners市場策略師Richard Farr將比特幣的目標價設為0元，其表示，比特幣未能如支持者所稱，成為對抗美元貶值的避險資產。

CoinMarketCap的「恐懼與貪婪指數」仍處於「極度恐懼」水平，在過去一星期則是大部分時間處於「極度恐懼」水平，反映投資者的恐慌情緒。