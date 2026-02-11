20年最佳！新股首月 平均升三成

本港新股市場近年持續活躍，港交所(388)昨引述數據指，去年新股上市後表現強勁，集資額1億美元(約7.8億港元)或以上的新股，上市首日股價平均上升23.8%，上市後1個月平均漲幅達30.7%，是近20年來的最佳成績。按本報統計，今年上市新股的表現持續向好，首日掛牌全數未錄潛水之餘，至今平均升幅亦有近三成。

港交所引述Dealogic及彭博數據，去年上市後再融資額增至660億美元，創2021年以來最高紀錄。其中200億美元是發行人通過發行股票掛鈎產品獲得融資，融資額同創新高。至於今年開局亦強勁，截至上月30日，股權資本市場發行規模158億美元，約為2025年同期25億美元發行規模的6倍。