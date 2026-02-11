20年最佳！新股首月 平均升三成

本港新股市場近年持續活躍，港交所(388)昨引述數據指，去年新股上市後表現強勁，集資額1億美元(約7.8億港元)或以上的新股，上市首日股價平均上升23.8%，上市後1個月平均漲幅達30.7%，是近20年來的最佳成績。按本報統計，今年上市新股的表現持續向好，首日掛牌全數未錄潛水之餘，至今平均升幅亦有近三成。
港交所引述Dealogic及彭博數據，去年上市後再融資額增至660億美元，創2021年以來最高紀錄。其中200億美元是發行人通過發行股票掛鈎產品獲得融資，融資額同創新高。至於今年開局亦強勁，截至上月30日，股權資本市場發行規模158億美元，約為2025年同期25億美元發行規模的6倍。
逾400公司輪候上市
另外，港交所亦指截至上月底，超過400家公司正在輪候上市，包括醫療保健業、原材料業、TMT及工業。當中還包括超過50家根據《上市規則》第18A、18C及8A章申請上市的公司，其中包括在癌症治療、智能機器人和自動化物流領域取得突破的公司。
樂欣戶外首掛倍升
事實上，今年多隻新股上市後持續造好，昨日掛牌的釣魚裝備用品股樂欣戶外(2720)首掛狂飆102%，每手500股計帳面獲利6,265元，為今年第二隻首日倍升股。上一隻首日倍升股為1月初掛牌的Minimax(100)，至今累積升幅亦達2.3倍。
大市方面，恒生指數連升兩日，昨收報27,183點，升155點或0.6%，主板成交額2,340億元，滬深港股通終止走資，昨淨流入約8,500萬元。醫藥股表現佳，石藥集團(1093)、信達生物(1801)及藥明生物(2269)分別升5.5%、5%及4.7%，躋身表現最佳四大藍籌；泡泡瑪特(9992)繼續反彈，昨收報269.8元，再漲4.9%。