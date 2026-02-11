熱門搜尋:
出版：2026-Feb-11 10:10
更新：2026-Feb-11 16:23

恒生指數升83點　 泡泡瑪特逆市跌逾5%　紫金黃金飆升逾9%(更新)

恒生指數高開63點，報27,246點。(資料圖片)

美國零售數據遜預期，美股隔晚個別發展。恒生指數連升兩日，升逾620點後，今日（10日）延續升勢，高開63點，報27,246點。恒指高開後，一度倒跌49點，低見27,133點，其後再回穩向上，半日升116點，報27,299點。午後恒指窄幅波動，最終升83點，收報27,266點，成交2,172.18億元。國指升25點，報9,268點；科指升48點，報5,499點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.54%，報548元；美團（3690）升0.06%，報88.85元；阿里巴巴（9988）跌0.25%，報160.1元；京東（9618）跌0.18%，報109.8元；百度（9888）升0.63%，報144.3元；小米（1810）升4.27%，報37.1元；快手（1024）升0.71%，報70.9元。

滙控（005）跌0.36%，報139.8元。

泡泡瑪特（9992）跌5.49%，報255元。

藥明生物（2269）發盈喜，預期於截至去年底，股東應佔利潤將增長46.3%至49.08億元人民幣，股價升3.45%，報41.4元。

金價回穩，紫金礦業（2899）升2.84%，報43.52元；紫金黃金國際（2259）升9.06%，報228.8元。

