據報朱克伯格夫婦斥逾11億搬去邁阿密　避未成案的加州富人稅

據華爾街日報報道，朱克伯格夫婦擬於邁阿密購買一棟頂級豪宅，作價介乎1.5億至2億美元（約11.7億至15.6億港元），有望打破該區獨立屋最貴成交紀錄。

早前傳出美國加州即將徵收富人稅，不少加州富豪紛紛「走佬」。據報Facebook母公司Meta創辦人朱克伯格及其妻子Priscilla Chan，擬於美國邁阿密印第安克里克（Indian Creek）置業，成為最新一位在加州計畫徵收財富稅下，離開加州的富豪。

印第安克里克是在溪比斯坎灣（Biscayne Bay）的一座人工島，因多名富豪在此置業而聞名，有「億萬富翁避難所」（Billionaires Bunker）之稱。島上住戶包括美國總統特朗普長女伊萬卡（Ivanka Trump）及女婿庫什納（Jared Kushner）、亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）等富豪。市傳朱克伯格的新宅距離貝佐斯的豪宅僅數戶之隔。

早前Business Insider報道，SEIU-United Healthcare Workers West提出，向加州擁有10億美元以上的富豪，徵收一次性的5%「億萬富豪稅」（Wealth Tax），而佛羅里達州則未有相關稅收。據福布斯（Forbes）數據，現時朱克伯格總身家約2,299億美元計，5%稅款將約為114億美元。