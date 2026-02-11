調查：上市企業獨董收入最低僅六千 行業年均薪酬約27萬 最年輕獨董僅25歲

結果發現，2024年香港上市企業主板獨董的年均薪酬為269,697港元，中位數為212,020港元。其中創業板企業獨董的年均收入為132,976港元，約為主板水平的一半。市值超過500億港元的大型企業，其薪酬水準幾乎是市值不足20億港元的微型企業的近三倍。

行業薪酬差異也非常明顯，其中金融服務行業以339,832港元的平均薪酬領先，較資訊科技行業213,890港元高出約60%。5位收入最高的獨董，年薪從292萬港元到1,297萬港元不等，最高數字是行業平均水準的約50倍。相比之下，收入最低的獨董年薪只有6,000元人民幣(約6,361港元)，其他最低5位都在1萬2千港元或以下。獨董薪酬最高是最低的約2,040倍。2024年獨董年齡平均數為為57.95歲，與2023年比較下降1.28歲，年輕化趨勢明顯；年齡最高的達到94歲，最低年齡則為25歲。

另外，獨董佔董事會比例的中位數和平均數分別為42.86%和44.97%，超過了香港交易所規定的33%最低要求，但落後於成熟資本市場獨董佔董事會比例一半的基本要求。女性董事和獨董佔整體董事會的比例仍然偏低，分別約佔19.3%和9.4%。值得注意的是，市場上有1,028家上市公司的獨董均為男性。香港獨立非執行董事協會公佈最新研究報告:獨董之行業薪酬差異超過2,000倍；女獨董佔整體董事會的比例僅為9.4%。