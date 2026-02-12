證監開綠燈 冀增流動性 允孖展買虛擬幣

證監會以增加流動性為重點，昨推出三大新措施以促進虛擬資產交易的發展。按證監會最新指引，當局准許提供虛擬資產交易服務的持牌經紀擴充其相關服務範圍至保證金融資，但抵押品只限比特幣及以太幣，意味在足夠抵押下，投資者可以孖展買賣虛擬資產。另外，證監會亦就平台引入莊家制及為專業投資者提供永續合約兩項目，開出綠燈。

證監會指，正根據其「ASPIRe」路線圖中的的支柱P(Products，產品)擴大數字交易產品和服務的多樣性。其中一項最新措施，是容許虛擬資產經紀向客戶提供孖展融資服務，前提是須具備足夠的抵押品及設有穩健的投資者保障。不過，除了抵押品只限比特幣及以太幣外，抵押品的市值亦須施加 60%或以上的審慎扣減率。