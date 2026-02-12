證監開綠燈 冀增流動性 允孖展買虛擬幣

證監會以增加流動性為重點，昨推出三大新措施以促進虛擬資產交易的發展。按證監會最新指引，當局准許提供虛擬資產交易服務的持牌經紀擴充其相關服務範圍至保證金融資，但抵押品只限比特幣及以太幣，意味在足夠抵押下，投資者可以孖展買賣虛擬資產。另外，證監會亦就平台引入莊家制及為專業投資者提供永續合約兩項目，開出綠燈。
證監會指，正根據其「ASPIRe」路線圖中的的支柱P(Products，產品)擴大數字交易產品和服務的多樣性。其中一項最新措施，是容許虛擬資產經紀向客戶提供孖展融資服務，前提是須具備足夠的抵押品及設有穩健的投資者保障。不過，除了抵押品只限比特幣及以太幣外，抵押品的市值亦須施加 60%或以上的審慎扣減率。
引入永續合約及莊家制
另一方面，證監會亦首次制定了一套高層次框架，以指導虛擬資產交易平台開發僅供專業投資者參與並屬槓桿式產品的永續合約，協助投資者實行風險管理策略，並提升現貨市場流動性。永續合約是虛擬資產市場獨有的衍生交易商品，以類似期貨模式做多(long)或做空(short)虛擬資產，但其沒有固定到期日，只要保證金足夠便可一直持倉。
最後，證監會又准許持牌虛擬資產經紀的聯屬公司，在其平台上擔任莊家，前提是須設有強而有力的防範措施，以減少利益衝突。證監會中介機構部執行董事葉志衡認為，嚴格監控下的莊家制，不僅有助收窄虛擬資產買賣差價，亦將提升公平性與透明度，同時確保客戶指示獲優先處理，並有效識別造市活動。
全速推進交易託管服務立法
葉志衡又指，這些針對性的舉措旨在增強市場流動性，更展示了證監會對於以可持續及協作的方式發展香港數字資產市場的堅定承諾。他又透露，現正「全速推進」虛擬資產交易及託管服務相關立法程序，並將加快發牌評估工作的進度，確保在立法生效後，市場參與者能由現行制度順利過渡至法定監管框架，為業界運作提供持續性和確定性。