FWD富衛香港全新總部「富衛中心」落戶太古坊　植根香港　共建社區　開啟保險服務新篇章

面對瞬息萬變的環球局勢和市場動態，富衛香港（「富衛」／「FWD」）最近為本地市場的未來前景投下信心一票。為配合其策略性業務增長，植根香港的富衛將不同部門及專屬代理人團隊整合至鰂魚涌太古坊的「富衛中心」（前稱「德宏大廈」），作為其全新總部，並於上月隆重開幕，是富衛發展的重要里程碑。 富衛成為太古坊的最大租戶，全新總部佔地超過33萬平方呎、橫跨13層。此舉印證了富衛對香港作為國際金融中心的長期承諾，更彰顯了香港作為理想營商環境的重要優勢。開幕典禮當日，富衛集團及各泛亞洲市場的管理層更親臨香港，共同見證此一重要時刻，是繼去年7月富衛集團於香港正式上市後的又一公司發展里程碑。富衛致力為客戶提供創新的服務體驗，將全新總部營造成以客為先、面向未來及以人為本的環境，以提升客戶服務、團隊協作及營運效益。

致力關懷客戶 提供創新服務體驗 特別是位於總部11樓的「保險綜合服務中心」，採用獨特的鳥巢設計理念，營造出令人溫馨安心的氛圍，讓客戶一站式享用查詢保單、更改資料、繳交保費、申請理賠等保險服務。中心的裝潢設計明亮寬敞，並增設多個服務櫃位及會客室，為客戶提供兼具私隱度與舒適度的環境；同時應用先進科技，提供業界領先、快至30分鐘快速理賠等服務，為客戶帶來高效且有溫度的體驗。

全新的「富衛中心」不僅是辦公商廈，更以行動回饋社區。於早前舉辦的開幕典禮後，富衛接著一連三日於太古坊糖廠街舉行了社區活動，包括派發免費美食、連串街頭音樂和舞蹈等特備表演節目，以及送出「FWD旅遊保」，鼓勵市民街坊一同參與公司這次盛會，分享開幕喜悅，傳播快樂氣氛，既為太古坊帶來動力，亦鼓勵大家可盡情享受生活，感受FWD「Celebrate living」的品牌承諾。

熱心回饋社區 關注大眾的健康保障需要 除了熱心回饋社會外，富衛亦十分關懷市民大眾的健康保障需求，於去年引入靈活且人人可負擔的「人仁保醫療保險計劃#」（「人仁保」），讓市民大眾能獲得所需醫療保障。於大型保險比較平台10Life 近日舉辦的「5星保險大獎2026」中，「人仁保」獲頒「創新產品」5星評級，肯定品牌對產品創新的堅持。富衛更榮獲「年度健康保險公司大獎」^，成為全港唯一連續四年蟬聯這項最高殊榮的保險公司*，印證富衛的產品策略獲得市場肯定。

^ 10Life透過保險公司的公開資料，計算醫療保險的預計平均保障率及危疾保險於不同情況下的保障，並作出評分，詳情請參閱10Life網站。以上資料只是富衛就10Life網站的資料及對其之理解而作出的陳述，富衛並不承擔任何錯誤或遺漏之責任。 * 資料截至2026年1月5日。

