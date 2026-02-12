恒生指數低開233點　守住二萬七 網易績後跌逾4%(更新)

據報美國總統特朗普私下評估退出《美墨加協定》，美股個別發展。恒生指數連升3日，升約700點後，今日（12日）回吐，低開55點，報27,210點。恒指低開後，走勢向下，曾一度穿二萬七，跌289點，見26,977點，半日跌242點，報27,023點。午後恒指走勢繼續向下，再跌度穿二萬七，曾跌333點，低見26,932點，其後跌幅收窄，最終跌233點，收報27,032點，守住二萬七，成交2,387.05億元。國指跌93點，報9,175點；科指跌91點，報5,408點。

科技股拖累大市，騰訊（700）跌2.28%，報535.5元；美團（3690）跌4.5%，報84.85元；阿里巴巴（9988）跌0.94%，報158.6元；京東（9618）跌1.28%，報108.4元；百度（9888）跌2.91%，報140.1元；小米（1810）跌1.56%，報36.52元；快手（1024）跌1.9%，報69.55元；網易（9999）上季純利按年跌28.8%，遜預期，該股跌4.1%，報187元。