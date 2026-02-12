熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Feb-12 12:41
更新：2026-Feb-12 12:41

李嘉誠逾3500億身家　蟬聯福布斯香港首富

分享：
《福布斯》（Forbes）公布今年度香港50大富豪榜，李嘉誠蟬聯香港首富。

《福布斯》（Forbes）公布今年度香港50大富豪榜，李嘉誠蟬聯香港首富。(資料圖片)

adblk4

《福布斯》（Forbes）公布今年度香港50大富豪榜，長和系創辦人李嘉誠451億美元身家（約3,525億港元）蟬聯香港首富。

第2位為去年離世的恒地（012）創辦人李兆基，其子李家傑、李家誠及其家族為349億美元身家（約2,728億港元）。新世界發展（017）主席鄭家純家族以261億美元身家（約2,040億港元）排第3位。

第4位為於2021年離世的李錦記集團主席李文達，其5名子女為176億美元身家（約1,368億港元）。新地（016）主席「郭老太」鄺肖卿以175億美元身家（約1,368億港元）排第5位，較去年上升一位。

adblk5

恒基兆業地產集團主席李家傑（左）及李家誠（右）。 新世界據報達成110億美元再融資。圖為新世界主席及執行董事鄭家純。(資料圖片)

第6位為九倉（004）前主席吳光正，身家149億美元 ; 第7位華人置業（127）創辦人劉鑾雄，身家為143億美元；第8位阿里巴巴（9988）主席蔡崇信，身家為142億美元；於2024年離世的銀河娛樂（027）創辦人呂志和，其子呂耀東家族，身家為127億美元，為第9位；第10位私募巨頭EQT集團亞洲主席莊佳誠（Jean Salata），身家為95億美元。

福布斯稱，恒生指數自上次統計以來上升近30%，去年首50名香港首富的資產淨值總額由之前的3,010億美元，增至3,660億美元。共36名錄得財富增長。

adblk6

吳光正促港府9月底前解入境限制讓香港起跑。 「大劉」劉鑾雄上月開記招，狠批舊愛為「豬頭炳」。(資料圖片) 蔡崇信購入美國紐約曼克頓區的中央公園南220號60及61樓。(資料圖片)

《福布斯》香港50大富豪榜頭10名

  1. 李嘉誠

  2. 李家傑、李家誠家族

  3. 鄭家純家族

  4. 李文達子女

  5. 鄺肖卿

  6. 吳光正

  7. 劉鑾雄

  8. 蔡崇信

  9. 呂耀東家族

  10. 莊佳誠

香港50大富豪榜頭10名。(福布斯)

香港50大富豪榜頭10名。(福布斯)

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務