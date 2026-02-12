李嘉誠逾3500億身家　蟬聯福布斯香港首富

第4位為於2021年離世的李錦記集團主席李文達，其5名子女為176億美元身家（約1,368億港元）。新地（016）主席「郭老太」鄺肖卿以175億美元身家（約1,368億港元）排第5位，較去年上升一位。

第2位為去年離世的恒地（012）創辦人李兆基，其子李家傑、李家誠及其家族為349億美元身家（約2,728億港元）。新世界發展（017）主席鄭家純家族以261億美元身家（約2,040億港元）排第3位。

《福布斯》（Forbes）公布今年度香港50大富豪榜，長和系創辦人李嘉誠451億美元身家（約3,525億港元）蟬聯香港首富。

第6位為九倉（004）前主席吳光正，身家149億美元 ; 第7位華人置業（127）創辦人劉鑾雄，身家為143億美元；第8位阿里巴巴（9988）主席蔡崇信，身家為142億美元；於2024年離世的銀河娛樂（027）創辦人呂志和，其子呂耀東家族，身家為127億美元，為第9位；第10位私募巨頭EQT集團亞洲主席莊佳誠（Jean Salata），身家為95億美元。

福布斯稱，恒生指數自上次統計以來上升近30%，去年首50名香港首富的資產淨值總額由之前的3,010億美元，增至3,660億美元。共36名錄得財富增長。