農曆新年2026｜電子利是優惠抽獎一覽

電子利是優惠抽獎一覽

不同銀行都提供電子利是優惠。為推廣電子利是，部分銀行及支付平台推出優惠，派發電子利是可獲抽奬機會。 《am730》為讀者整合多個可派電子利是的支付平台或銀行，包括中國銀行（香港）、恒生銀行、PayMe等。惟讀者選擇平台前，應留意使用細則及條款。 恒生：完成指定任務即可抽獎 由2月6日至3月3日期間，只要用3個方法，JustPay、「派e利是」功能及「轉數快」向親友派利是，即可參加「恒好運e利是大抽獎」，贏取豐富獎品，大獎8名可獲888元電子餐飲禮券。每人最多可獲28次抽獎機會，轉賬越多，中獎機會越大。

上商：e利是大抽獎 上海商業銀行表示，由2月16日至3月6日期間，18歲以上的上商個人客戶使用「上商支付」的「e利是」功能成功派發港幣或人民幣20元或以上的e利是，即可獲得一次抽獎機會，機會次數不限，但只限中獎一次。 e利是大抽獎獎品包括上商與上海灘攜手以設計的限量瓷碟，或現金獎750元。 抽獎結果將於3月31日或之前，在上商網站公布。

PayMe：派一封不少於120元群組電子利是 即可獲8元萬用券 2月17日至28日，用戶只需派出一封總值不少於港幣120元的群組電子利是，並最少由五位不同朋友成功收取後，即可獲得8元萬用券。而首2,288位擁有最多收款人收取PayMe群組利是的用戶，更可獲高達港幣380元萬用券。 此外，2月10日至28日，顧客只需親臨參與活動的新地商場，使用手機掃描實體或電子屏幕上的二維碼，有機會獲得高達388元的PayMe x新地商場利是萬用券、或高達288元的Point Dollar獎賞。 用戶於有關商場單一消費滿港幣388元，可獲得港幣20元萬用券作下次消費時使用，每日數量有限，送完即止。

中銀：透過BoC Pay+派利是可參加抽獎 由2026年2月10日至3月3日，客戶透過BoC Pay+完成派電子利是、商戶消費、繳費及信用卡分期或套現等任務，即可參加「勁賞滿FUN大抽獎」，每人最多可獲8次抽獎機會。大獎3名可獲港幣8,888元現金回贈，二獎20名獲港幣888元電子優惠券，三獎500名獲港幣88元電子優惠券。 電子優惠券可用於百佳超級市場、屈臣氏等指定商戶。 企業客戶可以透過iGTB NET企業網上銀行作出簡單設定，既可一次過於線上向最多1萬位員工同時派發電子利是，亦可自訂祝福語及意頭金額，並以電郵或手機短訊向員工發出通知。由即日至 3 月 22 日，首 30 名商業理財客戶成功透過iGTB Net 企業網上銀行派發電子利是，且累計成功發出電子利是總金額達500元或以上，可獲港幣168元現金獎賞。

星展銀行：電子利是大抽獎 於2026年2月28日或之前，透過星展電子利是為親友送上佳節祝福，同時參加大抽獎，有機會贏取高達3,000元超市禮券。

花旗：舉辦大抽獎 有機會贏取高達8888元 花旗今年再次舉辦「Citi派利是」大抽獎。由即日起至3月5日，客戶透過Citi Mobile App於「Get More」登記參加「Citi派利是大抽獎」，並使用「派利是」功能派發電子利是，即有機會贏取高達8,888元大利是。客戶以手機號碼將花旗設為「轉數快」預設收款銀行更可獲得額外抽獎機會一次。