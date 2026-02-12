零售銀行特定分類貸款比率升至2.01% 金管局：整體風險可控

信貸質素方面，阮國恒表示留意到特定分類貸款比率雖有攀升趨勢，截至去年底，特定分類貸款比率升至2.01%，惟升幅不大，認為風險可控。他又指，現時銀行不計抵押品的撥備覆蓋率約65%，計及抵押品變現價值的撥備覆蓋率則達到150%，認為銀行業的撥備覆蓋率足夠，加上銀行業整體仍然維持良好盈利能力，稅前經營溢利按年增長7.3%，相信整體信貸質素可控。

近年陸續有私募信貸及數字資產相關產品面世，金管局助理總裁(銀行操守)區毓麟表示，金管局已於2025年發出指引，容許銀行就相關產品進行質押，希望促進數字資產可持續及負責任發展，針對高風險及複雜產品，金管局會繼續優化相關保障措施，並進行規範。

私募信貸方面，區毓麟表示全球各地監管機構都留意到私募信貸相關產品存在複雜性較高，以及流動性、透明度較低等問題，當局會繼續關注相關產品的盡職審查、合適性審查、以及風險披露。對於零售銀行而言，私募信貸產品剛起步，交易量並不高，會視乎市場發展和需要，考慮發出針對性發出額外指引和措施以保障投資者。