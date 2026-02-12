巴拿馬港口案｜長和：將訴諸國內及國際法律程序 警告第三方勿參與任何不法行動

巴拿馬最高法院早前宣布，長江和記(001)營運的巴拿馬運河兩個港口合同違憲，長和發表最新聲明回應，指已根據投資保護條約，就爭議事項通知巴拿馬共和國，以保障長江和記的權益，並邀請巴拿馬共和國進行磋商

公告指，巴拿馬政府至今仍未就巴拿馬港口公司於巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港之營運，提供任何保證或清晰說明。針對巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭能否持續營運，長和表示完全取決於巴拿馬最高法院和巴拿馬政府的行動。一旦巴拿馬最高法院正式發佈裁決，終止巴拿馬港口公司的巴拿馬特許經營權，以致巴拿馬港口公司在巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的營運成為違法，兩貨櫃碼頭將無法繼續運作。