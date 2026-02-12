宏利去年核心盈利增3% 派季度息0.485加元 港澳業績表現強勁

宏利金融(945)公布截至2025年12月底止第四季度及全年業績，核心盈利錄得75億加元(下同)，按固定匯率基準計算較2024年增長3%，第四季核心盈利20億加元，按年增5%。全年歸屬於股東淨收入55.72億元，升2%每股盈利3.07加元。公司宣布，去年第4季派發普通股股息0.485加元
在亞洲保險業務方面，宏利香港及澳門在多項業績指標方面均有強勁表現。去年全年的核心盈利、年度化保費等值(APE)銷售額、新造業務價值、新造業務合同服務利潤率均錄得雙位數增長，而2025年第四季的核心盈利亦錄得穩健的雙位數升幅，從而帶動宏利亞洲業務的增長勢頭以及宏利全球業務的整體表現。
其中宏利香港及澳門核心盈利去年第四季25億港元，按年增長38%；2025年全年核心盈利88億港元，按年增26%。第四季APE銷售額31億港元，按年跌28%，全153億港元，按年增21%。第四季新造業務價值16億港元，按年跌5%，全年75億港元，按年增31%。第四季新造業務CSM14億港元，按年跌18%，全年63億港元，按年增21%。
宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，集團第四季度在強化健康保障方面取得了多項重要進展，包括與本地一家大型醫院攜手推出「門診及日間癌症治療免找數服務」，與保柏簽訂策略性合作備忘錄，以及深化社會對樂齡議題的探討與分析。這些成果充分反映我們著力打造更完善、更便捷的健康與保障生態系統。白凱榮又指，宏利人壽保險(國際)有限公司遷冊至香港，印證公司對香港作為國際保險及財富管理樞紐的長遠信心。