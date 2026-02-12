宏利去年核心盈利增3% 派季度息0.485加元 港澳業績表現強勁

宏利金融(945)公布截至2025年12月底止第四季度及全年業績，核心盈利錄得75億加元(下同)，按固定匯率基準計算較2024年增長3%，第四季核心盈利20億加元，按年增5%。全年歸屬於股東淨收入55.72億元，升2%每股盈利3.07加元。公司宣布，去年第4季派發普通股股息0.485加元

在亞洲保險業務方面，宏利香港及澳門在多項業績指標方面均有強勁表現。去年全年的核心盈利、年度化保費等值(APE)銷售額、新造業務價值、新造業務合同服務利潤率均錄得雙位數增長，而2025年第四季的核心盈利亦錄得穩健的雙位數升幅，從而帶動宏利亞洲業務的增長勢頭以及宏利全球業務的整體表現。