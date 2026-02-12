恒地李家傑、李家誠登《福布斯》封面，稱父親李兆基打下穩固基礎。

恒基兆業地產集團(012)主席李家傑與李家誠近日接受最新一期《福布斯亞洲》封面專訪，於恒基地產成立50周年之際，分享集團的未來發展方向，以及地產與綠色能源業務的前瞻性雙軌佈局。李家傑表示，父親李兆基在地產和公用事業兩方面為集團打下很穩固的基礎，即使身處逆境，集團依然持有位於最佳地段的優質資產。李家誠預期，未來五年集團中環旗艦項目將相繼落成，早年佈局的綠色能源業務亦將步入收成期，成為增長動力之一。
恒基地產近年重點發展香港中環核心商業區，先後投得多塊核心區優質地皮，並發展為The Henderson及Central Yards等旗艦項目，積極加入可持續發展和綠色建築元素，不僅重塑中環天際線，亦為地產市場帶來革新的發展策略，在傳統地產市場錄得穩健回報。李家誠表示集團的目標，是打造以租戶為本的建築物。他又提到，房地產市場一向有起有落，很難在絕對最低點入市。所以當覺得時機恰當、而該物業本身也是好項目，就應該果斷出手。
據了解，Central Yards首期項目已預租超過20,700平方米，佔總辦公面積約七成，李家誠表示，集團並沒有通過大幅折扣來吸引主要租戶，簽訂的租金都是市場的高端價格。
除了地產業務，集團同步積極拓展綠色科技及能源領域。在李家傑的帶領下，中華煤氣正積極發展太陽能、廢物轉化清潔能源等項目。此外，李家傑亦透過家族辦公室賦生資本(Full Vision Capital)進一步投資全球具潛力的綠色科技初創企業，作為創始人，李家傑已將自有資金投入10家綠色科技初創企業。這些公司截至去年12月共估值達65億美元，累計融資25億美元。
集團視綠色科技為下一個重要增長引擎。李家傑預計未來十年，綠色能源業務所貢獻的收入，有望與地產業務相若，將成為集團另一發展支柱。訪問亦提到，集團正全力推進可再生能源，透過煤氣公司在香港及中國開展逾1,000個太陽能項目，截至6月30日，併網太陽能總裝機容量已達2.6吉瓦，該公用事業在2025年上半年太陽能電銷售額按年增長44%。至於海、陸、空交通的清潔燃料亦是發展重點之一。