恒地李家傑、李家誠登《福布斯》封面，稱父親李兆基打下穩固基礎。

恒基兆業地產集團(012)主席李家傑與李家誠近日接受最新一期《福布斯亞洲》封面專訪，於恒基地產成立50周年之際，分享集團的未來發展方向，以及地產與綠色能源業務的前瞻性雙軌佈局。李家傑表示，父親李兆基在地產和公用事業兩方面為集團打下很穩固的基礎，即使身處逆境，集團依然持有位於最佳地段的優質資產。李家誠預期，未來五年集團中環旗艦項目將相繼落成，早年佈局的綠色能源業務亦將步入收成期，成為增長動力之一。

恒基地產近年重點發展香港中環核心商業區，先後投得多塊核心區優質地皮，並發展為The Henderson及Central Yards等旗艦項目，積極加入可持續發展和綠色建築元素，不僅重塑中環天際線，亦為地產市場帶來革新的發展策略，在傳統地產市場錄得穩健回報。李家誠表示集團的目標，是打造以租戶為本的建築物。他又提到，房地產市場一向有起有落，很難在絕對最低點入市。所以當覺得時機恰當、而該物業本身也是好項目，就應該果斷出手。