財經
出版：2026-Feb-13 04:00
更新：2026-Feb-13 04:00

李嘉誠蟬聯首富 鄭氏家族保三甲 港富豪身家 年增兩成

李嘉誠身家451億美元。(資料圖片)

李嘉誠身家451億美元。(資料圖片)

鄭家純家族身家增34%。(資料圖片)

鄭家純家族身家增34%。(資料圖片)

港股去年大升28%，為亞洲表現最佳的市場之一，連帶本港富豪身家亦水漲船高。《福布斯》昨公布香港富豪排行榜，首50位富人合共的身家3,660億美元(約2.86萬億元)，按年大升21.6%，當中36位或72%富豪身家增加，包括蟬聯香港首富寶座的李嘉誠，身家451億美元，多21%；至於鄭家純家族旗下新世界集團(017)雖然面臨債務危機，但鄭氏仍穩取第三位。

《福布斯》指，鄭家純與家族共同擁有的財富增加66億美元或34%，達到261億美元，主要受惠周大福珠寶(1929)股價因金價飆升而幾近翻倍。去年新世界股價反彈近1.5倍，周大福亦漲94%。

《福布斯》 香港富豪排行榜

福布斯2026本港十大富豪

李家傑李家誠首上榜 排第二

至於第二大富豪為恒基地產(012)聯席主席李家傑及李家誠，在集團創辦人李兆基去年3月離世後，二人與家族共同繼承349億美元身家，為首次上榜。至於恒地去年股價升幅近四成。

在恒地迎來成立50周年之際，李家傑及李家誠接受最新一期《福布斯亞洲》封面專訪，當中李家傑預計未來10年綠色能源業務所貢獻的收入，有望與地產業務相若，將成為集團另一個發展支柱。目前中華煤氣(003)正發展太陽能、廢物轉化清潔能源等項目；李家傑亦透過家族辦公室賦生資本(Full Vision Capital)進一步投資全球綠色科技初創企業。李家誠亦表示，對集團未來充滿信心，預期未來5年，集團中環旗艦項目將相繼落成，早年布局的綠色能源業務亦將步入收成期，成為增長動力之一。

怡和大股東身家升87%最多

另外，今年唯一重新上榜的香港富豪為偉易達(303)主席黃子欣，主要受惠美國關稅壓力緩解後，偉易達股價回升15%，其身家達16億美元，排名50。至於瑞安房地產(272)主席羅康瑞即使身家上升，但仍未能繼續上榜。身家進帳最多的是怡和集團大股東凱瑟克(Keswick)家族，大升87%至24.5億美元，排名升12位，至第34位。

