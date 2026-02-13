李嘉誠蟬聯首富 鄭氏家族保三甲 港富豪身家 年增兩成

港股去年大升28%，為亞洲表現最佳的市場之一，連帶本港富豪身家亦水漲船高。《福布斯》昨公布香港富豪排行榜，首50位富人合共的身家3,660億美元(約2.86萬億元)，按年大升21.6%，當中36位或72%富豪身家增加，包括蟬聯香港首富寶座的李嘉誠，身家451億美元，多21%；至於鄭家純家族旗下新世界集團(017)雖然面臨債務危機，但鄭氏仍穩取第三位。

《福布斯》指，鄭家純與家族共同擁有的財富增加66億美元或34%，達到261億美元，主要受惠周大福珠寶(1929)股價因金價飆升而幾近翻倍。去年新世界股價反彈近1.5倍，周大福亦漲94%。