恒生指數黑色星期五跌465點　 失守兩萬七　東亞績後跌逾一成(更新)

美國三大指數齊跌。恒生指數昨日跌233點後，今日「黑色星期五」（13日）承接跌勢，低開392點，報26,640點，失守兩萬七關口。恒指低開後，跌幅曾一度收窄，其後跌幅再擴大，半日跌484點，報26,547點。恒指午後進一步向下，曾跌588點，低見26,444點，最終跌465點，收報26,567點，成交2575.78億元。國指跌142點，報9,032點；科指跌48點，報5,360點。
科技股拖累大市，騰訊（700）跌0.65%，報532元；美團（3690）跌3.18%，報82.15元；阿里巴巴（9988）跌2.02%，報155.4元；京東（9618）跌1.85%，報106.4元；百度（9888）跌3.07%，報135.8元；小米（1810）升0.88%，報36.84元；快手（1024）跌1.58%，報68.45元；網易（9999）跌0.7%，報185.7元。
滙控（005）跌2.72%，報135.7元；東亞（023）公布業績，去年少賺24%至約35億元，急挫11.13%，報14.14元。
泡泡瑪特（9992）跌1.9%，報247.4元。
金價下滑，紫金礦業（2899）跌7.64%，報41.58元；紫金黃金國際（2259）跌5.05%，報210.8元。
兩隻新股今日首牌，北京海致科技（2706）升2.42倍，報92.6元；深圳上市公司沃爾核材（9981）升2.94%，報20.68元。