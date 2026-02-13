恒生指數黑色星期五跌465點　 失守兩萬七　東亞績後跌逾一成(更新)

美國三大指數齊跌。恒生指數昨日跌233點後，今日「黑色星期五」（13日）承接跌勢，低開392點，報26,640點，失守兩萬七關口。恒指低開後，跌幅曾一度收窄，其後跌幅再擴大，半日跌484點，報26,547點。恒指午後進一步向下，曾跌588點，低見26,444點，最終跌465點，收報26,567點，成交2575.78億元。國指跌142點，報9,032點；科指跌48點，報5,360點。

科技股拖累大市，騰訊（700）跌0.65%，報532元；美團（3690）跌3.18%，報82.15元；阿里巴巴（9988）跌2.02%，報155.4元；京東（9618）跌1.85%，報106.4元；百度（9888）跌3.07%，報135.8元；小米（1810）升0.88%，報36.84元；快手（1024）跌1.58%，報68.45元；網易（9999）跌0.7%，報185.7元。