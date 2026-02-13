金價走勢｜金價失守5000美元　銀價曾挫逾一成

美國就業數據強勁，市場對聯儲局近期減息的預期降溫。現貨金價連續數日維持在每盎司5,000美元水平後，周四（12日）紐約交易時段一度重挫，跌至近1星期低位，失守5,000美元關口，今早（13日）現貨金價回穩，重回至每盎司4,900美元水平。較早時，現貨金報每盎司4,980美元。

彭博宏觀策略師Michael Ball表示，是次黃金大跌並沒有明確催化因素，跌勢很可能因使用電腦模型押注價格走勢的商品交易顧問（CTA）的賣出，而放大跌幅。

Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada表示，周四金價突然下跌並不意味即將進入持續下行趨勢，但確實增加短期內持續劇烈波動可能性。