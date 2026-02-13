FM財自 | 美股今晚決勝負

過去一星期，市場資金重新洗牌，導致傳統股份上升，納指震盪，AI神話轉向，從過往增長動力變為顛覆，市場情緒發生了轉變，其實已經在今年年初開始。在去年11底至12月中，在香港各場的「明年展望」中，無不是推薦AI題材的相關股份，一月初開始科指震盪中已漸見乏力，標指道指多次破歷史新高，而納指始終未能再創去年10月29日的歷史高位。

美股三大指數當中，道指在上周五（0206）神奇地飆漲1200點，一夜之間衝破5萬點關，極強勢扭曲了市場曲線。昨晚（0212）道指及納指正式開市時段，皆在首5分鐘見日高後回軟，半夜三大指數急跌，當中道指更跌破筆者週三晚提出警戒的好淡分界線49900，下挫的同時金銀價也同時急挫一段。

美股適逢黑色星期五

所以我經常說，「明年展望」是多餘，明天會發生什麼事都難料，在明年展望的分析員們，多數是按照當時的熱門板塊熱潮，來預測明年的炒作題材，以為可無限地延伸。

昨晚（0212）美股的下跌不僅是漲多後的回調，在歷史上過去出現這種背馳後下跌，可能有一波熊市跌浪的風險，近年的例子是在2022年初出現，看這次會如何發展下去？今晚美股適逢黑色星期五，成為市場熱話，究竟今晚是上演上周五的回升，或是相反上周五的方向而重挫？將啟示美股這波升浪是否真的完結。